Stand: 23.08.2022 07:28 Uhr Bergen: Hoher Schaden durch Brand einer Lagerhalle

In Bergen im Landkreis Celle ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Die Halle befindet sich auf einem Hof im Ortsteil Hagen, weshalb das Feuer auf andere Gebäude überzugreifen drohte, wie ein Sprecher der Feuerwehr Lüneburg mitteilte. Die Feuerwehr konnte dies jedoch verhindern. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Zur Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt. Die Polizei geht von einem Schaden im Millionenbereich aus.

