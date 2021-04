Stand: 12.04.2021 09:02 Uhr Bergen-Belsen: Nur kleine Feier zum Jahrestag der Befreiung

In der Gedenkstätte Bergen-Belsen wird es auch in diesem Jahr keine öffentliche Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung des früheren NS-Konzentrationslagers geben. Stattdessen wird am Donnerstag eine kleine Gedenkzeremonie ohne Besucher veranstaltet, an der unter anderem Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) teilnimmt. Außerdem will die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten auch digital an die Befreiung vor 76 Jahren erinnern, so eine Sprecherin. In Bergen-Belsen starben mehr als 52.000 KZ-Häftlinge und 20.000 Kriegsgefangene. Am 15. April 1945 befreiten britische Truppen das Lager. Sie fanden Tausende unbestattete Leichen und Zehntausende todkranke Menschen vor.

