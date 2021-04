Stand: 18.04.2021 08:54 Uhr Bergen-Belsen: Heute Gedenken an KZ-Befreiung auf Friedhof

Zum Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen vor 76 Jahren ist für heute Mittag eine Veranstaltung auf dem Sowjetischen Kriegsgefangenenfriedhof in Bergen-Lohheide geplant. Organisiert haben das die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund Region Nordost-Niedersachsen. Der Jahrestag der Befreiung war bereits am Donnerstag. Aus diesem Anlass hatte es bereits eine Gedenkfeier gegeben, die coronabedingt im Internet übertragen wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.04.2021 | 15:00 Uhr