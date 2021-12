Stand: 17.12.2021 10:59 Uhr Bergen: Auto an Bahnübergang von Güterzug erfasst

In Bergen (Landkreis Celle) ist ein Autofahrer nur knapp einem folgenschweren Unfall mit einem Güterzug entgangen. Der 32-Jährige überquerte laut Polizei einen Bahnübergang, obwohl davor bereits ein Auto wartete und die Warnanlage rot blinkte. Ein herannahender Güterzug erfasste den Pkw nach Angaben der Polizei im Bereich des Hecks. Dadurch wurde der Wagen in Richtung eines Parkplatzes geschleudert, wo er dann zum Stehen kam. "Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nicht körperlich verletzt", schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Er habe aber, genau wie der Lokführer, einen Schock erlitten. Die Polizei Bergen sucht nun Zeugen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können. Die Beamten bitten insbesondere die Insassen des vor dem Bahnübergang wartenden Autos, sich unter der Telefonnummer (05051) 47 16 60 zu melden.

Weitere Informationen Betrunkener von Fernzug erfasst - und nur leicht verletzt Der 22-Jährige hatte die Gleise in Lehrte überquert und dabei offenbar den Zug nicht gesehen. Doch er hatte Glück. (16.12.2021) mehr

