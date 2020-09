Stand: 07.09.2020 08:40 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bekommt Lüneburg eine Babyklappe?

In Lüneburg wird darüber diskutiert, eine Babyklappe einzurichten. Sozialdezernentin Pia Steinrücke kündigte an, das Thema mit den Beratungsstellen zu besprechen. Hintergrund ist ein toter Säugling, der vor rund zwei Wochen in Bardowick gefunden worden war. Eine junge Frau hatte danach gestanden, das Kind geboren und anschließend getötet zu haben.

