Stand: 06.02.2025 20:00 Uhr Bei geplantem Waffendeal: MEK nimmt 43-Jährigen fest

Seit November waren Ermittler der Polizei Stade einem mutmaßlichen Waffenhändler auf der Spur. Am Donnerstag erfolgte in Buxtehude (Landkreis Stade) der Zugriff gegen den verdächtigen 43-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, erhärtete sich der Verdacht gegen den polizeibekannten Mann aus Stade nach monatelangen, gezielten Ermittlungen. Im Zuge eines geplanten Waffenverkaufs nahm das Mobile Einsatzkommando (MEK) den Mann gegen 13 Uhr fest. Er soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei Durchsuchungen wurde laut Polizei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Zudem hätten die Ermittler Hinweise auf eine Werkstatt oder ein mögliches Waffenlager erlangt. Gegen den 43-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min