Stand: 18.08.2020 11:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bei Bleckede rollt der Bagger an der Elbe

Bei Bleckede im Landkreis Lüneburg ist derzeit ein Bagger des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Lauenburg im Einsatz. Dadurch solle die Fahrrinne freigehalten werden. Mit dem derzeit niedrigen Wasserstand habe dies nichts zu tun, es handele sich um Routinearbeiten. Zwischen Bleckede und Neu Bleckede verkehrt die Fähre "Amt Neuhaus". Das dritte Jahr in Folge sind die Pegelstände an der Elbe sehr niedrig. Der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sprach in der vergangenen Woche von Werten im Bereich eines "extremen Niedrigwasserereignisses" für den niedersächsischen Abschnitt der Elbe.

Jederzeit zum Nachhören 09:42 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:42 min)

Weitere Informationen Trockenheit: Elbe führt extremes Niedrigwasser In Niedersachsen führt die Elbe teilweise extremes Niedrigwasser. So liegt der Pegel bei Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) bei weniger als einem Meter. Die Fähren verkehren weiterhin. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.08.2020 | 06:30 Uhr