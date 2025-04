Stand: 07.04.2025 13:47 Uhr Bei Bauarbeiten im Landkreis Harburg: Urnen aus Bronzezeit entdeckt

Bei Bauarbeiten an der K17 zwischen Moisburg und Immenbeck (Landkreis Harburg) sind fast 30 Gräber mit Urnen aus der jüngeren Bronzezeit entdeckt worden. Das teilte der Landkreis am Montag mit. Demnach entsteht in dem Abschnitt ein neuer Entwässerungsgraben. Bei der Suche nach den Urnen seien neben dem Archäologischen Museum Hamburg auch ehrenamtliche Sondengänger beteiligt gewesen. Schon in den 1930er Jahren waren dem Landkreis zufolge in diesem Bereich Urnen vom damaligen Helms-Museum ausgegraben worden. Allerdings seien die aktuellen Funde besonders gut erhalten, so der Kreisarchäologe Jochen Brandt. Er hofft nun auf finanzielle Unterstützung, damit die Asche der Toten wissenschaftlich untersucht werden könne.

