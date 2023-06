Stand: 13.06.2023 06:19 Uhr Behinderungen auf A7 zwischen Garlstorf und Egestorf

Auf der A7 wird von heute bis Donnerstag in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Egestorf (Landkreis Harburg) jeweils für sieben Stunden nur ein Fahrstreifen befahrbar sein. Der Grund dafür sind laut der Autobahn GmbH des Bundes kurzfristig erforderliche Reparaturarbeiten. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Hittfeld hätten demnach in dem Bereich zwischen den Anschlussstellen Fahrbahnschäden festgestellt, die umgehend behoben werden müssten, hieß es. Bis einschließlich Donnerstag wird die Fahrbahn daher jeweils zwischen 8 und 15 Uhr in diesem Bereich verengt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.06.2023 | 07:30 Uhr