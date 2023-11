Stand: 21.11.2023 11:04 Uhr Baustellen im Nord-Osten Niedersachsens werden abgebaut

Mehrere Baustellen, die im Nord-Osten Niedersachsens den Sommer über regelmäßig für Staus gesorgt haben, werden derzeit beseitigt. So ist die A39 bei Winsen in Richtung Süden seit Montag wieder zweispurig befahrbar. In Richtung Norden soll das ab Freitag der Fall sein, heißt es von der zuständigen Autobahngesellschaft. Auch die Arbeiten auf der Umgehungsstraße bei Lüneburg sind laut Straßenbaubehörde fast abgeschlossen. Bis Ende November soll auch dort der Verkehr wieder regulär rollen. An der Brücke nach Geesthacht auf der B404 ist für die kommenden Tage nochmals eine kleine Wanderbaustelle angekündigt, aber außerhalb der Stoßzeiten. Anschließend soll der Verkehr den Winter über ungestört über die Elbe fahren können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.11.2023 | 08:30 Uhr