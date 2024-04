Bauarbeiten auf der A7 - mehrere Sperrungen am Wochenende Stand: 12.04.2024 12:03 Uhr Mehrere Bauarbeiten sorgen am Wochenende für Sperrungen auf der A7. Ab heute Abend um 20 Uhr wird etwa die Strecke zwischen Seevetal-Ramelsloh und dem Horster Dreieck in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt.

Dort wird auf rund drei Kilometern der Asphalt erneuert, wie die Autobahn GmbH Nord am Mittwoch mitteilte. Die Schäden auf der Fahrbahn im Landkreis Harburg seien demnach durch starke Wetterwechsel im Winter entstanden. Zuletzt war in dem Bereich daher nur noch Tempo 80 erlaubt.

Sperrung bei Hamburg bis Montagfrüh

Die Arbeiten dauern den Angaben zufolge voraussichtlich bis Montagmorgen um 5 Uhr. Fahrzeuge werden während der Sperrung großräumig ab dem Autobahndreieck Walsrode (Landkreis Heidekreis) über die A27, A1 und A261 umgeleitet. Ein Ausweichen auf die B75 sei keine Alternative, hieß es von der Autobahn GmbH. Denn die Anschlussstelle Dibbersen (Landkreis Harburg) sei wegen Bauarbeiten auf der A1 weiterhin gesperrt.

Neue Brücke sorgt für Sperrung auf A7

Auch weiter nördlich müssen Autofahrerinnen und Autofahrer Geduld aufbringen: Zwischen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf in Schleswig-Holstein werden Stahlträger für eine neue Brücke über der A7 eingesetzt. In Richtung Hamburg wird die Strecke daher ebenfalls ab heute Abend, 20 Uhr, bis Montagmorgen um 5 Uhr gesperrt. Am Samstag wird die A7 aus Sicherheitsgründen von 2 bis 20 Uhr zusätzlich in Richtung Flensburg gesperrt.

Umleitung ab Schleswig-Jagel

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, die in Richtung Hamburg unterwegs sind, empfiehlt die Autobahn GmbH an der Anschlussstelle Schleswig-Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) abzufahren. Die Umleitungsstrecke führt über die B77, B202 und A210 bis zum Autobahnkreuz Rendsburg. Auf der Strecke Richtung Flensburg sollten Autofahrerinnen und Autofahrer laut Autobahn GmbH die Umleitung ab dem Autobahnkreuz Rendsburg nehmen. Von dort aus geht es über die A210, B202 und B77.

