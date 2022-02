Stand: 15.02.2022 07:37 Uhr Bauarbeiten auf der A39 bei Winsen beginnen

Drei Jahre lang wird die Autobahn 39 zwischen Winsen-West und Handorf erneuert. Am Dienstag starten die Bauarbeiten auf dem Abschnitt Winsen-West bis Winsen-Ost. Dort darf am Dienstag und am Mittwoch nur jeweils ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung genutzt werden. Anschließend soll der Verkehr dann auf zwei Spuren in Richtung Hamburg rollen und auf einer Fahrspur in Richtung Lüneburg. Fertig wird der Abschnitt zwischen Winsen-West und Handorf voraussichtlich Anfang Juli diesen Jahres, teilte der Betreiber, die Autobahn GmbH des Bundes, mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.02.2022 | 07:30 Uhr