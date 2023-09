Stand: 04.09.2023 09:21 Uhr Bauarbeiten: A26 zwischen Dollern und Horneburg gesperrt

Die A26 ist in der Nacht zu Montag zwischen Dollern und Horneburg (Landkreis Stade) in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt worden. Der Grund sind Arbeiten an vier Brücken, wie die zuständige Autobahn GmbH Nord mitteilt. Der Verkehr wird über die B73 umgeleitet. Die Arbeiten sollen bis Freitag abgeschlossen sein. Vom 11. bis 15. September ist dann die Fahrtrichtung Stade betroffen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.09.2023 | 08:30 Uhr