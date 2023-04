Stand: 03.04.2023 21:18 Uhr Barum: Auto überschlägt sich mehrfach - 37-Jährige stirbt

Eine Autofahrerin hat sich am Montagnachmittag bei Barum (Landkreis Lüneburg) mehrfach mit ihrem Fahrzeug überschlagen und wurde dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam die 37-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Holzmast und überschlug sich daraufhin mit ihrem Auto. Die 37-Jährige verstarb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Die Frau saß demnach allein in dem Auto.

