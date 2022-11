Stand: 12.11.2022 11:23 Uhr Bargstedt: Auto prallt mit großer Wucht in Wohnhaus

Ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Harsefeld (Landkreis Stade) hat am Sonnabendmorgen einen schweren Unfall verursacht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte er an der Ortseinfahrt von Bargstedt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte gegen einen Ampelanlage und anschließend mit großer Wucht in ein Wohnhaus. Das Fahrzeug durchschlug den Eingangsbereich, ein abgerissenes Vorderrad flog durch eine Fensterscheibe ins Haus. Ein Ampelmast und ein ausgerissener Baum landeten auf dem Grundstück in der Nähe des Eingangs. Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten Mann aus seinem Auto befreien und dazu das Dach abtrennen. Der 27-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 100.000 Euro. Die beiden Bewohner des Einfamilienhauses hielten sich zum Zeitpunkt des Aufpralls in einem anderen Zimmer auf und blieben unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.11.2022 | 12:00 Uhr