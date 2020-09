Stand: 10.09.2020 18:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bardowick: Jugendliche bepöbeln Schaffnerin

Bei den Protesten einer kurdischen Jugendbewegung in der Region hat es am dritten Tag doch noch Ärger gegeben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie die Polizei mitteilte, bepöbelten Teilnehmer am Donnerstagvormittag auf der Zugfahrt nach Winsen eine Schaffnerin - sie hatte fehlende Fahrscheine moniert. Daraufhin wurde der Zug in Bardowick (Landkreis Lüneburg) gestoppt. Rund 100 Polizisten waren anschließend im Einsatz, um Personalien zu kontrollieren und aufzunehmen. Es kam zu Rangeleien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.09.2020 | 17:00 Uhr