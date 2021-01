Stand: 02.01.2021 16:05 Uhr Bardowick: Autos in Carport gehen in Flammen auf

Ein Feuer hat in Bardowick (Landkreis Lüneburg) hat einen Schaden von mindestens 100.000 Euro verursacht. Laut Polizei war am Freitagabend vermutlich durch einen technischen Defekt ein Hybrid-Auto in Brand geraten. Ein weiteres Auto, das neben dem Wagen unter einem Carport abgestellt war, brannte ebenfalls komplett aus. Die Flammen griffen auch auf den Carport und den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über. Die vier Bewohner konnte das Gebäude aber unverletzt verlassen.

