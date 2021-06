Stand: 21.06.2021 07:57 Uhr Bakterien im Trinkwasser: Landkreis empfiehlt Abkochen

Der Landkreis Stade empfiehlt weiterhin, in bestimmten Bereichen das Trinkwasser vorsorglich abzukochen. Dazu gehören Groß Fredenbeck, Deinste, Helmste, Ohrensen, Lusthoop und Harsefeld. Leitungswasser sollte dort vor dem Genuss eine Minute sprudelnd kochen und anschließend zehn Minuten abkühlen. Der Grund: Ende vergangener Woche waren in einer Probe in Harsefeld Bakterien nachgewiesen worden. Dabei handelt es sich um Enterokokken, die unter anderem zu Harnwegsinfektionen führen können.

Weitere Informationen Landkreis Stade warnt vor verunreinigtem Trinkwasser In Harsefeld konnte das Gesundheitsamt Bakterien nachweisen. Auch weitere Gemeinden könnten betroffen sein. (19.06.2021) mehr

