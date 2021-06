Stand: 23.06.2021 18:00 Uhr Bakterien im Trinkwasser: Landkreis Stade gibt Entwarnung

Anwohner rund um Harsefeld müssen ihr Trinkwasser nicht länger abkochen. Das hat der Landkreis Stade jetzt bekannt gegeben. Das Gesundheitsamt hatte diese Maßnahme Ende vergangener Woche für Teile der Einwohner der Gemeinden Fredenbeck und Harsefeld empfohlen, weil es in einer Probe Hinweise auf gesundheitsgefährdende Bakterien gegeben hatte. Weitere Analysen haben diesen Verdacht nicht bestätigt. Zwar sei in den Proben verunreinigtes Trinkwasser nachweisbar, so die Gesundheitsamtsleiterin, dies sei aber auf ein technisches und kein hygienisches Problem zurückzuführen.

Weitere Informationen Landkreis Stade warnt vor verunreinigtem Trinkwasser In Harsefeld konnte das Gesundheitsamt Bakterien nachweisen. Auch weitere Gemeinden könnten betroffen sein. (19.06.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.06.2021 | 16:30 Uhr