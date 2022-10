Stand: 10.10.2022 15:08 Uhr Bahnstrecke Buchholz-Harburg ab 15. Oktober gesperrt

Ab dem 15. Oktober ist die Bahnstrecke zwischen Buchholz (Nordheide) und Hamburg-Harburg in beide Richtungen für zwei Wochen voll gesperrt. Davon betroffen sind auch die Metronom-Linien RE4 und RB41, die zwischen Hamburg und Bremen fahren. Bis einschließlich 28. Oktober werden alle Metronom-Züge über Jesteburg umgeleitet. Dadurch entfällt der Halt in in Klecken und Hittfeld; die Züge halten auch in Buchholz nicht. Ganz entfallen die Verstärkerzüge sowie einige nächtliche Verbindungen. Die Vollsperrung ergibt sich aus einer Baumaßnahme der DB Netz AG. In Klecken und Hittfeld kommt es zu einer Modernisierung und Verlängerung der Bahnsteige. In der Zeit der zweiwöchigen Vollsperrung werden verschiedene Linien für den Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

