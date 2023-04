Stand: 12.04.2023 12:50 Uhr Bahnhof Meckelfeld: Kran setzt neue Fußgängerbrücke ein

In der Nacht zu Mittwoch haben Bauarbeiter in Meckelfeld (Landkreis Harburg) mit einem Schwerlastkran eine neue Fußgängerbrücke installiert. Sie führt am Bahnhof über die Gleise. Die neue Brücke ist 18 Meter lang, drei Meter breit und 23 Tonnen schwer. Der Bahnverkehr wurde für Arbeiten kurzzeitig eingestellt. Der Bahnhof Meckelfeld bekommt nach Angaben der Deutschen Bahn neben der Brücke einen Aufzug sowie eine barrierefreie Rampe. Ende des Jahres soll alles fertig sein. Der Umbau kostet geschätzt rund 13 Millionen Euro.

