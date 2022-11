Stand: 16.11.2022 11:09 Uhr Bahn zu Alpha-E: Bei allen Varianten ist Häuser-Abriss nötig

Die Diskussion um das Alpha-E-Projekt der Deutschen Bahn zur Frage, ob die Strecke Hamburg-Hannover neu gebaut oder ausgebaut wird, sorgt weiter für heftige Diskussionen. So auch am Dienstag bei einem Info-Abend in der vollbesetzten Burg Seevetal in Hittfeld (Landkreis Harburg). Planer Frank Limprecht von der Deutschen Bahn sagte zu Kritikern, die auf einen Ausbau pochen, bei jeder der vier Planungs-Varianten müssten Häuser abgerissen werden. Er gehe davon aus, dass es bei allen Varianten Widerstand und Gerichtsverfahren geben wird, sagte Limprecht. Voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres müsse der Bundestag entscheiden, welche Trasse gebaut werden soll. Mit einer Fertigstellung rechnet die Bahn, je nach Variante, zwischen 2040 und 2050.

