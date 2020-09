Stand: 22.09.2020 11:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bahn rammt Auto - 20-Jährige schwer verletzt

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Montag an einem Bahnübergang in Kutenholz (Landkreis Stade) von einer Regionalbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrerin das warnende Signallicht übersehen hat. Ihr Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Böschung geschleudert und schwer beschädigt. Die Frau konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste in der Bahn und der Zugführer blieben unverletzt. Neben dem Pkw wurden auch der Zug und die Signalanlage laut Polizei erheblich beschädigt. Die Bahnstrecke wurde für die aufwendige Bergung vorübergehend komplett gesperrt.

