Stand: 04.07.2022 14:26 Uhr Badeunfall im Baggersee bei Rosche: 51-Jähriger vermisst

In einem Baggersee bei Rosche (Landkreis Uelzen) hat sich offensichtlich ein Badeunfall ereignet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Vermisst wird ein 51-jähriger Mann. Er hatte den Baggersee am Sonntagmittag zusammen mit sieben weiteren Männern aufgesucht und war allein schwimmen gegangen. Etwa zehn Minuten später bemerkten die anderen, dass der 51-Jährige nicht mehr zu sehen war und alarmierten die Rettungskräfte. Bis in die frühen Abendstunden suchten die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren, von THW, DRK und Polizei sowie Taucher nach dem Mann - vergeblich. Am Montag ging die Suche weiter, wieder blieb sie ergebnislos. Am Dienstag wollen die Einsatzkräfte nun mit einem Sonarboot und Polizeitauchern nach dem Vermissten suchen. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge "vom Schlimmsten" aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.07.2022 | 13:30 Uhr