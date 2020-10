Bad Fallingbostel: Polizisten durchsuchen Wohnhäuser Stand: 26.10.2020 11:44 Uhr Seit dem Morgen kontrolliert ein Großaufgebot der Polizei in Bad Fallingbostel rund ein Dutzend Wohngebäude. Die Behörden vermuten dort illegale Sammelunterkünfte.

Nach Angaben eines Sprechers sind mehr als 50 Beamte im Einsatz. Für die betroffenen Wohnungen sollen sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder neue Bewohner bei den Behörden angemeldet haben. Es werde daher vermutet, dass es sich bei den Gemeldeten um Zeitarbeiter handeln könnte, von denen sich einige illegal in den Wohnungen aufhalten, so der Sprecher.

Verstöße gegen Corona-Regeln?

Die Beamten überprüfen zudem, ob in den Wohnungen die Corona-Infektionsvorschriften eingehalten werden. Diese schreiben vor, dass in jedem Zimmer nur eine Person wohnen darf - außer es handelt sich um Ehepaare oder Familien.

Erste Ergebnisse am Nachmittag erwartet

An den Kontrollen sind neben der Polizei auch Mitarbeiter vom Zoll sowie von der Stadt Bad Fallingbostel und dem Heidekreis beteiligt. Sie alle hätten die Strukturen des Räderwerks - eines Netzwerks aller Ermittler im Heidekreis - genutzt, um sich abzustimmen, sagte der Polizeisprecher. Erste Ergebnisse der Durchsuchungen sollen am Nachmittag vorliegen.

