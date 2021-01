Stand: 11.01.2021 08:02 Uhr Bad Fallingbostel: Polizei beendet illegale Zusammenkünfte

In Bad Fallingbostel (Heidekreis) hat die Polizei am Wochenende erneut unerlaubte Feiern auflösen müssen. Im ersten Fall feierten vier Personen aus verschiedenen Haushalten gemeinsam in einer Wohnung, im zweiten Fall trafen die Beamten 13 Personen aus diversen Haushalten auf engstem Raum an. Nach Angaben eines Sprechers sind die Adressen den Polizisten bereits bekannt. Die Bewohner dort seien schon öfter aufgefallen, weil sie die Corona-Regeln offenbar nicht befolgen wollen. Ihnen drohen jetzt weitere Anzeigen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional | 11.01.2021 | 07:30 Uhr