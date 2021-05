Stand: 14.05.2021 08:31 Uhr Bad Fallingbostel: Impfzentrum bald rund um die Uhr offen?

Der Heidekreis will sein Impfzentrum in Bad Fallingbostel bald möglichst 24 Stunden am Tag betreiben, sofern genügend Impfstoff zur Verfügung stehen sollte. Dafür hat der Kreis bei der Bundeswehr einen Antrag auf Amtshilfe gestellt. Wie der örtliche Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil (SPD) mitteilte, hatte das Bundesverteidigungsministerium angekündigt, bundesweit 28 Impfzentren zu unterstützen, sodass sie auch nachts arbeiten können. Klingbeil hat sich jetzt nach eigenen Angaben bei Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) dafür eingesetzt, dass der Heidekreis von dem Angebot profitiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.05.2021 | 07:30 Uhr