Stand: 04.02.2021 08:30 Uhr Bad Fallingbostel: Bus-Shuttle zum Impfzentrum eingerichtet

In Bad Fallingbostel nimmt heute das Impfzentrum in der Heidmark-Halle die Arbeit auf. Zeitgleich startet ein Zubringer-Bus vom Bahnhof Bad Fallingbostel. Der Bus pendelt ab sofort bis 17 Uhr zwischen Bahnhof und Impfzentrum. Er fährt die beiden Haltestellen dann alle halbe Stunde an. Fahrgäste sollten sich bei der Haller Busbetrieb GmbH für die Fahrten anmelden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.02.2021 | 08:30 Uhr