Stand: 16.06.2023 06:15 Uhr Bad Fallingbostel: 800 Liter Wasserstoffsäure ausgelaufen

In Bad Fallingbostel (Heidekreis) ist die Feuerwehr am Donnerstagabend in die Gustav-de-Laval-Straße im Gewerbegebiet gerufen worden. Aus einem Lkw-Auflieger waren 800 Liter Wasserstoffsäure ausgetreten. Mehrere Züge der Kreisfeuerwehrbereitschaften waren bis zum frühen Morgen im Einsatz, um die Säure zu sichern. Gefahr für Menschen oder die Umwelt habe es aber nicht gegeben, so die Polizei im Heidekreis.

