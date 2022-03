Stand: 23.03.2022 20:07 Uhr Bad Fallingbostel: 65-Jähriger stirbt bei Brand

Bei einem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Bad Fallingbostel ist am späten Mittwochnachmittag ein 65 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen. Wie die Polizei im Heidekreis mitteilte, war das Feuer in seinem Zimmer ausgebrochen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Sieben weitere Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Laut Polizei werden sie von der Stadt vorerst anderweitig untergebracht. Das Feuer konnte gelöscht werden.

