Stand: 13.05.2022 08:24 Uhr Bad Bodenteich: BGS-Kaserne wird keine Flüchtlingsunterkunft

Die frühere Bundesgrenzschutz-Kaserne in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) wird doch keine Flüchtlingsunterkunft. Das hat laut einem Bericht der "Allgemeinen Zeitung" der Landkreis entschieden. Ein Grund sei, dass der Kreis in den letzten zwei Wochen vom Land keinen einzigen Geflüchteten aus der Ukraine mehr zugewiesen bekommen habe. Das bedeute: Die bisherige Sammelunterkunft in Bad Bevensen reicht aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.05.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge