Stand: 28.06.2021 16:39 Uhr Bad Bevensen: Ex sticht neuem Lebensgefährten in den Bauch

Am späten Sonntagabend ist ein 36-Jähriger in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er mit seiner Lebensgefährtin unterwegs, als sie auf den 42 Jahre alten Ehemann der Frau trafen. Das Ehepaar lebt getrennt. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der 42-Jährige dem 36-Jährigen mit einem Messer in den Bauch stach. Der Schwerverletzte wurde notoperiert. Der Angreifer ist Stand Montagnachmittag noch flüchtig.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.06.2021 | 06:30 Uhr