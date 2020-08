Stand: 26.08.2020 17:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Babyleiche aus Bardowick: Der Junge hat gelebt

Nach dem Fund eines toten Säuglings im Landkreis Lüneburg hat die Polizei am Mittwochnachmittag Details bekannt gegeben. Demnach handelt es sich um einen Jungen, der lebend geboren wurde. Als der Säugling abgelegt wurde, soll er nicht mehr gelebt haben, teilte die Polizei nach der Obduktion der Leiche in der Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf mit. Der tote Säugling wurde am Dienstag in Bardowick von Handwerkern auf einem Privatgrundstück gefunden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, schätzen die Ermittler das Alter des Jungen auf mindestens eine Woche und maximal dreieinhalb Wochen.

Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Zur Todesursache machten die Ermittler keine weiteren Angaben. Auch zu den Eltern des Kindes gebe es bislang keine weiteren Hinweise. Die Beamten setzen deshalb jetzt auf Hilfe aus der Bevölkerung und fragen: Wo gab es in den vergangenen Wochen eine hochschwangere Frau, die entbunden hat, der Verbleib des Neugeborenen aber ungeklärt ist? Anwohner, die in den vergangenen Wochen entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

