Stand: 09.12.2019 13:16 Uhr

Baby in Stade ausgesetzt: Polizei sucht Mutter

Die Polizei in Stade sucht nach der Mutter eines Neugeborenen, das am Freitagabend auf dem Gelände des Kulturzentrums Stadeum ausgesetzt worden war. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, verdankt das kleine Mädchen sein Leben einem aufmerksamen Paar. Die beiden Stader hatten das Baby schreien gehört, es gesucht und schließlich auf einer Grünfläche gefunden. Es war in ein rotes Handtuch eingewickelt und hatte ein blau-weiß gestreiftes Hemdchen und eine Windel an. Der Säugling kam in ein Krankenhaus. Inzwischen soll es ihm den Angaben zufolge wieder gutgehen. Nach Einschätzung der Ärzte hätte es die Nacht im Freien vermutlich nicht überlebt. Gegen die bislang noch unbekannte leibliche Mutter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Aussetzung eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Stade unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.12.2019 | 13:30 Uhr