Stand: 15.03.2022 09:59 Uhr Baby hat es eilig - und kommt auf der Autobahn zur Welt

Geburtsort: Autobahn 1 - das erlebte gestern ein Paar, dessen kleine Tochter unbedingt auf die Welt wollte. Der Vater hatte seine Frau per Auto ins Krankenhaus bringen wollen, als das Auto zwischen Bockel und Stuckenborstel mit Motorschaden liegen blieb. Polizei und Rettungskräfte eilten zu Hilfe. Im Rettungswagen ging es nach Rotenburg - aber das Baby wollte nicht länger warten. Der Rettungswagen hielt an der Anschlussstelle Stuckenborstel und nach zwölf Minuten erblickte das Mädchen das Licht der Welt. Mutter und Kind kamen dann doch noch per Rettungswagen in die Klinik nach Rotenburg, den Vater hatte der Streifenwagen der Autobahnpolizei an Bord.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.03.2022 | 15:00 Uhr