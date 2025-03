BVG verhandelt BUND-Klage gegen geplantes LNG-Terminal in Stade Stand: 26.03.2025 11:41 Uhr Am Donnerstag verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Klage des BUND Niedersachsen gegen das geplante Terminal für Flüssiggas (LNG) in Stade. Dabei geht es auch um Mängel der Anlagensicherheit.

Die Klage wendet sich gegen die Genehmigung für ein landseitiges LNG-Terminal und ein Lager für verflüssigtes Erdgas. Sie bezieht sich nach Angaben des BUND insbesondere auf "Mängel hinsichtlich der Betriebslaufzeit des Terminals, der Anlagensicherheit, des Klima- und Naturschutzes sowie unzureichender Sicherheitsabstände zu schutzbedürftigen Gebieten". Für die Anlage bestehe laut BUND außerdem kein energiewirtschaftlicher Bedarf. Die Naturschutzorganisation hatte im Dezember 2023 Widerspruch gegen die Genehmigung des Terminals beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg eingereicht, der aber zurückgewiesen wurde.

BUND: Unterschätzte Gefahr von Sturmfluten

Die Genehmigungsunterlagen für das geplante Terminal wiesen gravierende sicherheitsrelevante Fehler auf, hieß es in einer Mitteilung des BUND Niedersachsen, als die Klage 2024 eingereicht wurde. "Mögliche Störfälle werden nicht ausreichend berücksichtigt, obwohl sich in unmittelbarer Umgebung große Chemiebetriebe befinden", sagte die BUND-Landesvorsitzende Susanne Gerstner. Durch eine Schiffshavarie auf der stark befahrenen Elbe könne es zu gravierenden Folgen für geschützte Gebiete kommen. Auch die Risiken durch zunehmende Sturmfluten und steigende Flutwasserstände würden unterschätzt. Außerdem verstoße der Bau gegen nationale und internationale Klimaziele und widerspreche dem vom Landtag beschlossenen Klimagesetz, das für Niedersachsen Treibhausgasneutralität bis 2040 festschreibt, so Gerstner.

