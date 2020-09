Stand: 10.09.2020 15:16 Uhr

BUND: Endlager Gorleben wäre geologisch unsicher

Geologisch ungeeignet und noch dazu politisch verbrannt: So bezeichnete der Vorsitzende der Umweltschutzorganisation BUND, Olaf Bandt, am Donnerstag den Standort Gorleben. Er fordert deshalb, dass das Lager aus dem Verfahren zur bundesweiten Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll ausgeschlossen werden muss. Ein vom BUND beauftragtes Papier, das geologische Studien und Gutachten auswertet, kommt zu dem Ergebnis, dass der Salzstock Gorleben mehrere Ausschlusskriterien erfüllt. So liege der Salzstock in einer aktiven Störungszone, in der bis in eine Tiefe von 30 Kilometern Bewegungen stattfinden, was nicht sein dürfe.

Gorleben auch nach Milliarden-Investitionen nicht sicher?

Außerdem: Über großen Teilen des Salzstockes fehlt demnach ein schützendes Deckgebirge - ebenfalls ein Ausschlusskriterium, so der BUND. Auch die bisher schon in Gorleben investierten Gelder, welche die Umweltschützer auf 1,9 Milliarden Euro bezifferten, würden bestehende Sicherheitsmängel nicht aufwiegen.

Bürger zweifeln an ergebnisoffener Standortsuche

Politisch sei Gorleben laut BUND ohnehin "verbrannt". Nach Ansicht der Umweltschützer würde der Standort im Wendland als potenzielle "Rückfalloption" ständig über dem neuen Auswahlverfahren schweben und das Vertrauen der Bürger in dessen Ergebnisoffenheit untergraben. Trotz massiver Widerstände und Proteste in der Bevölkerung hatte es tatsächlich lange eine Vorfestlegung auf Gorleben gegeben. Erst 2017 entschieden Regierung und Opposition nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen, die Suche nach einem nationalen Endlager für hochradioaktiven Atommüll erneut zu starten. Bis 2031 soll in einem ergebnisoffenen Verfahren ein Standort ausgewählt werden. Vom Tisch ist die Option Gorleben also noch nicht.

