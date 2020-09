Stand: 18.09.2020 08:34 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

BGH-Urteil: Wem gehört gestohlener Campingbus?

Die Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe entscheiden heute über eine knifflige Eigentumsfrage: Sie müssen klären, wem ein bei einer Probefahrt gestohlener Campingbus gehört. Dem Autohaus in Buxtehude oder einer Familie aus Hessen, die das Fahrzeug anschließend über das Internet gekauft hat? Weder können die Autokäufer etwas dafür, dass sie Kriminellen aufgesessen sind, noch kann das Autohaus etwas dafür, dass der Van gestohlen wurde.

Der Weg des Campingmobils

Der Fall spielte sich wie folgt ab: Ein Kunde hatte sich den Camping-Van bei dem Autohaus in Buxtehude für eine einstündige Probefahrt ohne Begleitung ausgeliehen. Dazu legte er dem Händler seine Papiere vor - die waren jedoch gefälscht, wie sich erst später herausstellte. Der Kunde brachte das Fahrzeug nicht zurück, das Autohaus meldete es als gestohlen. Wenige Wochen später entdeckte die Familie aus Hessen den von einem privaten Verkäufer angebotenen Campingbus im Internet. Am vereinbarten Treffpunkt nahmen Vater, Mutter und Tochter das Fahrzeug gegen 46.500 Euro in bar in Empfang. Auf der Zulassungsstelle folgte dann die böse Überraschung: Der Campingbus war als gestohlen gemeldet. Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief, den die Familie erhalten hatten, waren professionell gefälscht.

Gerichte uneins über Besitz-Anspruch

Wem gehört nun das Fahrzeug? Der Familie oder dem Autohaus? Rechtlich hängt das davon ab, ob der Camping-Van während der Probefahrt im Besitz des Autohauses geblieben ist oder nicht. In erster Instanz hatte das Landgericht Marburg der Familie das Campingmobil zugesprochen. Der Richter begründete die Entscheidung damit, dass das Autohaus bei der Probefahrt einen Mitarbeiter hätte mitschicken oder das Fahrzeug mit einem Ortungssystem hätte ausrüsten müssen. Das sah das Oberlandesgericht Frankfurt allerdings anders. Nach Ansicht der dortigen Richter hat sich der Händler ausreichend abgesichert. Er habe gewissenhaft die Personalien geprüft und auch die Zulassungsbescheinigungen einbehalten. Das letzte Wort haben nun die Richter am BGH.

Weitere Informationen Albtraum Autokauf - statt Traumauto gekauft Ein Mann aus Hannover hat ein gestohlenes Auto gekauft. Seine Frau entdeckte den gleichen Pkw im Internet und identifizierte ihn als Diebesgut - allerdings einen Tag zu spät. (24.08.2020) mehr

Archiv 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.09.2020 | 06:00 Uhr