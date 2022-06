Stand: 17.06.2022 08:12 Uhr B71 bei Bockel: Schwerverletzter bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 71 in Höhe der Anschlussstelle Bockel (Landkreis Heidekreis) sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte gegen 17.45 Uhr mit seinem Pkw an einer roten Ampel halten müssen. Der nachfolgende 21-jährige Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf das stehende Fahrzeug auf. Nach der Kollision mit dem Vordermann schleuderte der Transporter gegen einen auf der Linksabbiegespur wartenden Wagen eines 25-Jährigen. Der Fahrer des vorderen Fahrzeugs erlitt schwere, der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 10.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.06.2022 | 08:30 Uhr