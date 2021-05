Stand: 17.05.2021 10:47 Uhr B493 in Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen gesperrt

Auto- und Radfahrer müssen sich in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen auf Umwege einstellen. Seit Montag ist die Bundesstraße 493 zwischen Rätzlingen und Rosche gesperrt. Die Sanierungsarbeiten sollen nach Angaben der Straßenbaubehörde bis Ende Juni dauern. Und in Clenze wird die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt erneuert. In dem Ort muss laut Landkreis bis zum Abschluss der Arbeiten voraussichtlich Anfang August mit gesperrten Straßen gerechnet werden.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

