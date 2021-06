Stand: 06.06.2021 12:35 Uhr B214: Frau bei Unfall im Heidekreis schwer verletzt

Eine Frau ist am Sonnabend bei einem Unfall im Landkreis Heidekreis schwer verletzt worden. Die 56 Jahre alte Autofahrerin war am Nachmittag mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 214 zwischen Suderbruch und Rodewald unterwegs. Wie die Polizei meldete, kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und touchierte mehrere Bäume und einen Zaun. Das Fahrzeug blieb im Straßengraben liegen. Rettungskräfte befreiten die eingeklemmte Frau aus dem Wrack. Sie kam in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B214 für etwa zwei Stunden voll.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.06.2021 | 13:00 Uhr