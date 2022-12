Stand: 18.12.2022 16:44 Uhr Autounfall bei Uelzen: Mitfahrer lassen Verletzten zurück

Nach einem Unfall bei Uelzen sind der 38 Jahre alte Fahrer und zwei Mitfahrer geflüchtet. Sie ließen einen 42-Jährigen schwer verletzt im Auto zurück. Das Fahrzeug war am Sonnabend kurz vor einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Drei Personen flüchteten vom Unfallort, wurden nach einer Fahndung jedoch gefunden. Mithilfe von Zeugen wurde der Fahrer identifiziert. Der 38-Jährige hat nach Polizeiangaben keinen Führerschein und stand unter Alkoholeinfluss. Er war mit dem Auto ohne Wissen des Fahrzeughalters gefahren, laut Polizei bereits zum wiederholten Mal. Der schwer verletzte Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.12.2022 | 14:00 Uhr