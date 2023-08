Stand: 09.08.2023 19:46 Uhr Autos stoßen zusammen: 40-Jähriger wird eingeklemmt und stirbt

Auf der B4 zwischen Breitenhees und dem Suderburger Kreuz (Landkreis Uelzen) ist ein 40-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen und gestorben. Laut Polizei war der Mann aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Bei der Kollision wurde er in seinem Wagen eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort. Der 61-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos sei äußerlich unverletzt geblieben, so die Polizei. Vorsorglich wurde er trotzdem in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber war die B4 für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfall dauerten an.

