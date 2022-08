Stand: 02.08.2022 07:38 Uhr Autos in Stade angezündet? 29-Jähriger ab heute vor Gericht

Vor dem Landgericht Stade beginnt heute der Prozess gegen einen 29-Jährigen. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen - an insgesamt zwölf Fahrzeugen. Die Taten sollen sich an mehreren Tagen unter anderem in Stade abgespielt haben - in der Zeit von Februar bis März dieses Jahres, heißt es vom Landgericht. Der mutmaßliche Täter ist der Polizei nicht unbekannt. Wegen einer Serie von Autobränden war er im Vorfeld bereits verdächtigt worden, musste zunächst aber wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Anfang März wurde er erneut festgenommen. In der Nacht zuvor waren demnach an drei Brandorten fünf Fahrzeuge erheblich beschädigt oder zerstört worden. Laut Polizei war allein dort ein Schaden von mehr als 20.000 Euro entstanden. Für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage angesetzt.

Weitere Informationen Erneut Autos in Stade angezündet: Polizei sucht Täter Seit Jahresbeginn brennen in Stade immer wieder Autos - allein fünf am vergangenen Wochenende. Schaden: 40.000 Euro. (07.02.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.08.2022 | 07:30 Uhr