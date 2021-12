Stand: 27.12.2021 08:11 Uhr Autos in Seevetal ausgebrannt: Polizei sucht nach Zeugen

In Seevetal im Landkreis Harburg sind am ersten Weihnachtsfeiertag zwei geparkte Autos in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Sie sucht nach Zeugen der Tat.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.12.2021 | 08:30 Uhr