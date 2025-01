Stand: 27.01.2025 11:48 Uhr Autofahrer überholen sich im Heidekreis gegenseitig und kollidieren

Am Freitagnachmittag sind in Eickeloh (Landkreis Heidekreis) auf regennasser Fahrbahn bei einem Überholmanöver zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Autofahrer einen anderen überholt. Dieser wollte den Wagen, der nun vor ihm fuhr, direkt wieder überholen. Währenddessen kam den beiden ein Fahrzeug entgegen, sodass der Überholende das Tempo erhöhte und knapp vor dem überholten Auto einscherte. Dies wiederum missfiel offensichtlich dem Fahrer des nun hinten fahrenden Wagens: Laut Polizei beobachteten Zeugen, dass der Autofahrer nach links gegen das einscherende Fahrzeug lenkte. Beide kollidierten, nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Menschen kamen laut Polizeimeldung bei der Aktion nicht zu Schaden. Gegen beide Fahrer im Alter von 57 und 47 Jahren wurde demnach ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen des Überholvorgangs, sich bei der Polizeistation Hodenhagen unter der Telefonnummer (05164) 802 55 0 zu melden.

