Autofahrer stirbt nach Unfall in Samtgemeinde Lüchow

Im Wendland ist in der Nacht zu Sonnabend ein Autofahrer gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war er zuvor auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Groß Breese und Trebel in der Samtgemeinde Lüchow mit seinem Kleinwagen von der Straße abgekommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall wohl über mehrere Stunden unbemerkt blieb, weil die Strecke wenig befahren ist. Als der Fahrer am Morgen entdeckt wurde, konnte er nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Die Feuerwehr blieb während der Bergung des Fahrzeugs vor Ort, weil es sich um ein Elektroauto handelte und damit von einem erhöhten Brandrisiko ausgegangen wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.03.2022 | 15:00 Uhr