Stand: 27.01.2022 20:37 Uhr Autofahrer stirbt nach Kollision mit Baum im Landkreis Stade

Ein 68-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der L124 zwischen Issendorf und Horneburg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sein Wagen stürzte durch die Wucht der Kollision auf die Seite, der Baum brach ab und fiel auf die Fahrbahn. Vorbeikommende Autofahrer leisteten an der Unfallstelle Erste Hilfe und unterstützten den Rettungsdienst. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann am Unfallort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.01.2022 | 06:30 Uhr