Stand: 20.04.2022 12:06 Uhr Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Trecker

Ein 33-Jähriger ist am frühen Mittwochmorgen in Kutenholz im Landkreis Stade tödlich verunglückt. Der Mann geriet mit seinem Auto auf der Landesstraße 123 aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 25-jähriger Treckerfahrer entgegen, der ihm nicht mehr ausweichen konnte. Die Fahrzeug kollidierten frontal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Treckerfahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden inklusive der Beseitigung der Umweltschäden durch circa 300 Liter ausgelaufenen Diesel auf rund 100.000 Euro. Die L123 wurde während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

