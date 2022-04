Stand: 08.04.2022 08:32 Uhr Autofahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Uelzen

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Uelzen auf der Landstraße zwischen Wettenbostel und Holthusen ist ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei krachte der Mann am Donnerstagabend mit seinem Auto gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Zuvor wollte ein anderes Fahrzeug das Auto überholen, so die Polizei. Die beiden Autos berührten sich. Der Fahrer, der den Überholvorgang ansetzte, landete mit seinem Auto in einem Acker. Er verletzte sich leicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.04.2022 | 07:30 Uhr